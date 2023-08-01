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الثلاثاء، 01-08-2023 09:25 م

التعليم العالي تحدد موعد إطلاق مواقع القبول الموحد والتخصصات المطروحة

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الوكيل الإخباري - توقع الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، إطلاق المواقع الإلكترونية الجديدة لوحدة تنسيق القبول الموحد "محدثة بجميع البيانات اللازمة" في نهاية الأسبوع المقبل.

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وقال الخطيب وهو مستشار وزير التعليم العالي أيضا، في تصريحات صحفية، "أتوقع نهاية الأسبوع المقبل أن يتم إطلاق المواقع الإلكترونية لوحدة تنسيق القبول الموحد محدثة بجميع البيانات اللازمة لتنفيذ عملية القبول وأهم البيانات عليها والتخصصات الرئيسية التي ستكون مطروحة".


وتحدث الخطيب عن 4 سياسات للقبول "بعضها حدث عليها تعديلات بسيطة وبعضها حصل عليها تعديل جذري"، وذلك في إطار استعداد الوزارة لتنفيذ عملية القبول الموحد للعام الجامعي المقبل 2023/2024.


وشرح: "السياسة الأولى هي السياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة البكالوريوس وهذه السياسة تضمن أمرين، حيث تم لأول مرة تضمين هذه السياسة تخصيص مقاعد للطلبة والطالبات مرضى السرطان بسبب الظروف الصحية الخاصة لهم والتي تستلزم وجودهم في أماكن علاج قد تكون بالضرورة قريبة من أماكن سكنهم أو الجامعات التي يسكنون بها فتم تخصيص مقاعد لهم يتنافسون عليها فيما بينهم أسوة بالمقاعد التي كانت مخصصة سابقا للطلبة ذوي الإعاقة ...".


ويتضمن التعديل الثاني وضع حد أدنى لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان وهو 85%، على ما ذكر الخطيب الذي قال إن هذين التخصصين بدأ يدرسان في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأي طالب أن يدرس داخل المملكة حتى في الجامعات الخاصة إلا بمعدل 85% فما فوق في تخصصي الطب وطب الأسنان سواء في الجامعات التي بدأت بالتدريس سابقا أو الجامعات التي من المتوقع أن تبدأ بالتدريس خلال العام الجامعي المقبل".


ولفت الخطيب النظر إلى "تعديل جذري" طرأ على السياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة الدبلوم المتوسط، حيث "تم تغيير عملية القبول في كليات المجتمع الرسمية وعدد من الكليات الحكومية الأخرى من قبول مباشر في هذه الكليات والجامعات إلى عملية قبول موحد".


وأوضح "تم إدراج عملية تنفيذ القبول في كليات المجتمع في درجة الدبلوم المتوسط ضمن وحدة تنسيق القبول الموحد وهذا الأمر يشمل كليات جامعة البلقاء التطبيقية وعددها 16 كلية والكلية التقنية التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله للحماية المدنية، وكلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجومكانية".


إضافة إلى "تخصصات الدبلوم الشامل في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وهذه الكليات سيكون لها طلب قبول موحد واحد، وهناك كليتان هما كلية رفيدة ونسيبة التابعتين لوزارة الصحة للمهن الطبية أيضا تم سحب القبول من وزارة الصحة وإدراجه ضمن نظام القبول الموحد في طلب قبول خاص لهاتين الكليتين ...".


وقال الخطيب إن مجلس التعليم العالي "أفرد سياسة خاصة للقبول تسمى السياسة العامة لقبول الطلبة في مسار برامج البكالوريوس التقني في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث طرحت الجامعة في العام الماضي والعام الحالي 5 تخصصات تطبيقية حيث طرح منها جزء العام الماضي والجزء الأخر سيطرح هذا العام مع تخصصات جديدة وهذه التخصصات توفر لك فرصة سوق العمل".


وتابع وهذه التخصصات هي: "تخصص تكنولوجيا التكيف والتبريد، وتخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة، وتخصص تكنولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة، وتخصص تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها وهذا تخصص جديد سيتم طرحه هذا العام، والتخصص الأخير هو تخصص الزراعة العضوية، وهذه تخصصات بكالوريوس بحاجة إلى معدل 70% فما فوق".

 




 

 


 

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