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الهواري: نعد بأن تكون الخطط قائمة على اعتماد التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء، 08-12-2021 09:37 ص

الهواري: نعد بأن تكون الخطط قائمة على اعتماد التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني

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وزير الصحة فراس هواري


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الأربعاء، إن الأردن من أوائل الدول التي سمحت بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لفئات عمرية منخفضة".

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وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية لمناقشة الوضع الوبائي في الأردن، أن الوزارة وضعت استراتيجية تقوم على التوازن بين صحة المواطن واستمرار دوران الحياة الاقتصادية.


الهواري أكد أن "الأردن من أوائل الدول في إعطاء المطاعيم وإعطاء الجرعة المعززة للقاح كورونا، وسمحت بإعطاء اللقاح لفئات عمرية منخفضة".


وأشار إلى أن "متحور دلتا دخل الأردن في 14 نيسان/أبريل الماضي، والمطعوم حد من انتشاره في الصيف"، مشيرا إلى أن "أرقام الموجة الثالثة لكورونا في الأردن لا تزال أقل من أرقام الموجة الثانية وأن نسبة الفحوصات الإيجابية حالياً هي الأقل من الموجتين الأولى والثانية".


وأضاف الوزير أن "من أولويات الوزارة الحفاظ على التعليم الوجاهي، ونعد بأن تكون الخطط قائمة على اعتماد التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني".


 




 

 


 

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