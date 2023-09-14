التعليم العالي: نحو 400 طلب لبرنامج التجسير لغاية الآن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن نحو 400 طالب قدم لطلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنية الرسمية لغاية الآن.

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وأضاف الخطيب اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن 400 طلب تم تقديمه في اليوم الأول للتقديم لبرنامج التجسير، وأن عمليات التقديم مستمرة وفقاً للمدة التي أعلنت عنها الوحدة مسبقاً .



وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي أعلنت بدء تقديم طلبات التجسير صباح اليوم وستستمر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين القادم على الرابط الآتي : www.admhec.gov.jo

