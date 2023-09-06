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الأربعاء، 06-09-2023 07:03 م

تنويه هام من وزارة التعليم العالي

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الوكيل الاخباري- وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي تذكر الطلبة بآخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة المصابين بمرض السرطان والمقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة.

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تذكر وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبنائها الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان،  وكذلك الطلبة ذوي الإعاقة، والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024  بأن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة هو نهاية الدوام الرسمي ليوم  غد الخميس الموافق تاريخ 7-9-2023 .
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات قبول الطلبة المصابين بمرض السرطان الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement7.aspx 
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ترتيبات قبول الطلبة ذوي الإعاقة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement1.aspx

 




 

 


 

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