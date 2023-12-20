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الأربعاء، 20-12-2023 01:02 م

التعليم العالي: 60 ألف طالب تقدموا لغاية الآن بطلبات المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن عدد الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 بلغت لغاية الآن 60 ألفا طلباً . 

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وأوضح لـ "الوكيل الاخباري" أنه لا قرار حتى الآن بتمديد فترة تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 .


علماً أن التقديم سيستمر لغاية الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27-12-2023 من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات. رابط


 




 

 


 

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