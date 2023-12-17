بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية - رابط

الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الأحد تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن التقديم سيستمر لغاية الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27-12-2023 من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.

وكان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي توقع فتح باب التقدم للاستفادة من القروض والمنح / صندوق دعم الطالب ، للطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية الرسمية على البرنامج العادي اليوم الأحد الموافق 17 كانون الأول .



وأضاف الدبعي خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا أن تأخير موعد بدء التسجيل للاستفادة من قروض ومنح بسبب تحديث أنظمة صندوق دعم الطالب لرفع جودة النظام والتعليمات في التقديم للمنح الكلية والجزئية.



رابط التقديم أنقر (هنا)

