الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

العيسوي: الملك وضع في سلم أولوياته بناء الأردن الأنموذج ورعاية أبناءه

الإثنين، 06-12-2021 01:46 م

"التعليم النيابية" تُناقش آلية عملها خلال المرحلة المقبلة

WhatsApp Image 2021-12-06 at 1.48.18 PM


الوكيل الإخباري - عقدت لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، ناقشت في خطة وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة.

اضافة اعلان


قال الصرايرة، إن اجتماع اليوم جاء لوضع آلية وخطة عمل للجنة المستقبلية، موضحًا أنها ستبني وستكمل عمل "التعليم النيابية" السابقة، ومتابعة ما بدأت به من خطط، تعود بالنفع على أبناء الوطن في مختلف المناطق.


وأشار إلى أن دور "التعليم النيابية" تشاركي مع الجهات المعنية وذات الاختصاص بالقطاع التربوي والتعليم والتعليم العالي والشباب.


بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة: مقررها الدكتور خالد الشلول، الدكتور فريد حداد، الدكتور عيد النعيمات، أن "التعليم النيابية" ستبقى دومًا على تماس مباشر مع كل المجتمع المحلي، لأن الأمور التي تناقشها وتطرحها تهم كل بيت أردني، والذي يتضمن إما طالبة أو طالبة مدرسي، أو جامعي، أو معلمة أو معلم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

كورونا 7

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

369_31

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

1638802238857

اطلاق حملة الأهداف الوطنية لجودة الرعاية الصحية لعام 2021

122021411746248577373

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

3

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور