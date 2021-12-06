"التعليم النيابية" تُناقش آلية عملها خلال المرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، ناقشت في خطة وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة.

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قال الصرايرة، إن اجتماع اليوم جاء لوضع آلية وخطة عمل للجنة المستقبلية، موضحًا أنها ستبني وستكمل عمل "التعليم النيابية" السابقة، ومتابعة ما بدأت به من خطط، تعود بالنفع على أبناء الوطن في مختلف المناطق.



وأشار إلى أن دور "التعليم النيابية" تشاركي مع الجهات المعنية وذات الاختصاص بالقطاع التربوي والتعليم والتعليم العالي والشباب.



بدورهم، أكد النواب أعضاء اللجنة: مقررها الدكتور خالد الشلول، الدكتور فريد حداد، الدكتور عيد النعيمات، أن "التعليم النيابية" ستبقى دومًا على تماس مباشر مع كل المجتمع المحلي، لأن الأمور التي تناقشها وتطرحها تهم كل بيت أردني، والذي يتضمن إما طالبة أو طالبة مدرسي، أو جامعي، أو معلمة أو معلم.