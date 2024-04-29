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الإثنين، 29-04-2024 09:31 ص

لجنة الشكاوى في الأطباء تقرر إعادة مبالغ تزيد على 16 ألف دينار لصالح مشتكين

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الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء عضو مجلس النقابة الدكتور حازم القرالة، إن عدد الشكاوى التي وصلت إلى لجنة الشكاوى في النقابة بلغت 69 شكوى خلال العام 2023.

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وأكد القرالة أن الإحصائيات الأخيرة المتوفرة لدى اللجنة عن العام المذكور، تفيد بأن عدد الشكاوى تحت التنفيذ المنتظرة من المستشفيات يبلغ 8 شكاوى، في حين أن عدد الشكاوى المحولة إلى الخدمات الطبية يبلغ شكوى واحدة، وفق ما أوردته يومية الغد.

وأوضح أن عدد الشكاوى التي تم بحثها وجرى حفظها يبلغ 53 شكوى، بالإضافة إلى 7 شكاوى محوّلة إلى مجلس التأديب في النقابة، لافتا إلى أن عدد اللجان التي تم تشكيلها للنظر في الشكاوى يبلغ 61 لجنة بمشاركة 183 طبيبا. 


وقال إن هنالك شكاوى تتعلق بأتعاب الأطباء، حيث وردت 22 شكوى إلى النقابة في العام الماضي، تمّ إنجاز 19 منها، في حين أن هناك 3 شكاوى ما تزال قيد البحث. 


وأكد أن لجنة الشكاوى في النقابة قامت بإصدار قرارات بإعادة مبالغ تقدّر قيمتها بأكثر من 16 ألف دينار لصالح المشتكين، حيت تمكنت اللجنة من تحصيل مبلغ 3415 دينارا فقط، موضحا أن المبلغ المتبقي يجري تحصيله من قبل اللجنة لإعادة الحقوق المالية للأشخاص المعنيين.


وأكد أن مجلس التأديب في النقاية يقوم بإصدار القرار المناسب حول كل شكوى يتم البتّ بها، مبينا أن عددا من الشكاوى التي تم إصدار حكم فيها تتعلق بتخصصات عدة، منها 3 حالات في تخصص الجراحة العامة، وحالتان اثنتان في تخصص جراحة العظام، وحالتان أيضا بمعالجة الألم، وحالة باختصاص النفسية، وأخرى بالجراحة النسائية.

 




 

 


 

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