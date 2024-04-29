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الإثنين، 29-04-2024 09:42 ص

تحذير هام من الأرصاد السعودية .. أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم

خاص


الوكيل الإخباري- حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الاثنين من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وصواعق رعدية.

وأوضحت الأرصاد السعودية، في بيان لها على منصة "إكس"، أن حالة الطقس التي تشمل المدينة المنورة وبدر وواد الفرع والرايس وينبع تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الاثنين.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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