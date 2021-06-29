الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

الحنيطي يفتتح سوقاً جديداً للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في المقابلين

تفاصيل جديدة حول مقتل طفل وتعنيف شقيقه على يد والديهما بالتبني

استقالة وزير الكهرباء العراقي بعد انقطاعات مستمرة في الكهرباء

تصريح صادر عن وزارة الشباب بشأن توقيف 8 من موظفيها بقضية فساد

الأردن يطلق أول جهاز لتتبع الضب

السجن 6 سنوات وغرامة تتجاوز المليون دولار لمتهم بقضية متحف الآثار الأردني

مستوطنون ينصبون 20 بيتا متنقلا شرق بيت لحم

توقيف 8 موظفين تلاعبوا بالمحروقات

' اللجنة الملكية ' ستقدم توصياتها قبل تشرين الأول المقبل

محافظ العاصمة لـ الوكيل : ملتزمون بالإجراءات بعد تعديل ساعات الحظر الليلي

الثلاثاء، 29-06-2021 01:57 م

التمييز تؤيد الحُكم الصَّادر بحق المتَّهمين بقضية فتى الزَّرقاء

520213131755948251983


الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة التَّمييز ردَّ جميع التَّمييزات المقدَّمة في قضية “فتى الزَّرقاء”، وأيدَّت ما جاء في القرار المُمَيز.

اضافة اعلان


وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران الجاري على قرار محكمة أمن الدَّولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 – 15 سنة.


وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1624972530727

الحنيطي يفتتح سوقاً جديداً للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في المقابلين

c96d7a28-e5d4-4bb9-8f73-cdfa204657f3

تفاصيل جديدة حول مقتل طفل وتعنيف شقيقه على يد والديهما بالتبني

b80eb9bd-f23d-45f1-b719-361e0bbc1869

تصريح صادر عن وزارة الشباب بشأن توقيف 8 من موظفيها بقضية فساد

344bc47c-9a79-4132-addc-46e4a14f054a (1)

الأردن يطلق أول جهاز لتتبع الضب

تعبيرية لشخص في السجن

السجن 6 سنوات وغرامة تتجاوز المليون دولار لمتهم بقضية متحف الآثار الأردني

520213115433564735550

توقيف 8 موظفين تلاعبوا بالمحروقات

أخبار متعلقة
245c00ea-c032-49bd-a11a-c333b0afa19b

أمن الدولة تحرص على سرعة الفصل بقضية الفتنة لهذه الأسباب