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الأحد، 25-07-2021 10:25 ص

التنمية : إغلاق مركز خاص لذوي الاحتياجات وإحالة ملفه الى المدعي العام

وزارة التنمية


الوكيل الإخباري - قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إغلاق أحد المراكز الخاصة لذوي الاعاقة لمدة ثلاثة أشهر ونقل كافة منتفعيه والبالغ عددهم 28 منتفعا إلى 7 مراكز  ومنهم من يحملون جنسيات عربية.اضافة اعلان


وجاء إغلاق المركز وفق بيان صحافي صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد ، في ضوء إعادة طلب وزارة التنمية الاجتماعية من الطب الشرعي الكشف على طفل تعرض سابقا للحرق في أحد المراكز الخاصة من خلال لجنة طبية من الطب الشرعي حيث تبين أنه تعرض لمادة سلقية نتج عنها حرق الطفل.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن تعرض الطفل لمادة سلقية يعني بالضرورة عدم مراعاة المركز للماء الساخن ضمن الدرجة الطبيعية التي يحتملها جسم الطفل .

وزير التنمية الاجتماعية أحال تقرير اللجنة  الطبية من الطب الشرعي إلى المدعي العام لتبقى القضية منظورة أمام القضاء.

 




 

 


 

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