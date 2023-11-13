التنمية الاجتماعية: 1105 حضانات مرخصة في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحضانات المرخصة في الأردن 1105 حضانات، منها 11 حضانة منزلية، و418 حضانة مؤسسية موزعة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، و 676 حضانة في القطاع الخاص.

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وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إنّ أهمية الحضانات تكمن في توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال في السنوات المبكرة من أعمارهم، بما يراعي خصائصهم النمائية والاجتماعية.



وبينت أن الأنظمة التشريعية المتعلقة بالحضانات في الوزارة تتمثل بنظام ترخيص دور الحضانة رقم 77 لعام 2018، والتعليمات المعدلة لترخيص دور الحضانات لعام 2019، وتعليمات ترخيص الحضانات المنزلية لعام 2021.



وأوضحت الوزارة أنها تمنح تراخيص الحضانات بعد التأكد من توفر المتطلبات اللازمة كما جاءت في التشريعات ذات العلاقة، وتمنح التراخيص للحضانات بجميع أنواعها (الخاصة /المؤسسية / المنزلية) لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطفل.