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الإثنين، 24-01-2022 02:20 م

التنمية تؤكد جاهزيتها العالية خلال الظروف الجوية

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - عممت وزارة التنمية الاجتماعية على المديريات في الميدان في كافة المحافظات والالوية التنسيق بين غرف الطوارئ الفرعية في المديريات مع غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة والتنسيق مع الجمعيات الخيرية الفاعلة التي تقع ضمن اختصاص كل مديرية للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم اية اغاثة او احتياجات من صوبات أو حرامات او طرود غذائية وتقديمها لاي أسرة قد تحتاجها في الظروف الجوية المتوقعة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين انه ونظرا للحالة الجوية المتوقعة وتعرض البلاد لمنخفض جوي عميق وقطبي قد يصحبه تراكم للثلوج وحدوث اغلاقات أو فيضانات وانطلاقا من سعي الوزارة الدائم في خدمة المجتمع المحلي والحالات الانسانية والحالات الطارئة التعاون مع الجمعيات الخيرية والحكام الاداريين بهذا الخصوص.

وأشارت الوزارة أنها على جاهزية عالية واتخذت الاحتياطات  اللازمة ضمن خطة الطوارئ، وتوافر الأسرّة والفرش اللازم والبطانيات ومواد الإغاثة وطرود المواد الغذائية في الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنها بالتعاون مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني ستعمل على العمليات الاغاثية اضافة الى التنسيق مع الجمعيات الخيرية لجعل مقراتها مراكز إيوائية لمن تقطّعت بهم السبل والمساهمة في عمليات الإيواء والإخلاء ان تطلب الامر ذلك.

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