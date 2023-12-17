بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي عددا من المواقع التي تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها في محافظة العقبة.



واكد الشوبكي في الزيارات التي رافقه فيها مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات و على مدار أيام الأربعاء والخميس والسبت الماضية، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بالمتقاعدين العسكريين، من خلال التوجيهات المستمرة للحكومة وللمؤسسة، لتحسين ظروفهم المعيشية والسعي لتوفير فرص عمل لهم ولأبنائهم.



وبحث الشوبكي مع مدراء الشركات والمؤسسات التي زراها وهي شركات العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والعقبة لإدارة المرافق ومياه العقبة ومفوضية مدينة العقبة وجمرك محطة الركاب، سبل التعاون فيما بينهما فيما يخص الأمن والحماية والعمل على تعزيز التشاركية، والتأكيد على القيام بالواجبات المناطة بموظفي الأمن في مواقع عملهم.

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