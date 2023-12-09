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استشهاد أردنية وزوجها الغزي وجميع أفراد عائلتها في غزة

السبت، 09-12-2023 09:40 م

إطلاق البرنامج التدريبي للدعم النفسي والمساندة الإنسانية في الكوارث والأزمات

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، إطلاق جمعية حماية ضحايا العنف الأسري والجمعية الأردنية لعلم النفس والخدمات الطبية الملكية ووزارة التنمية الاجتماعية البرنامج التدريبي المتخصص للدعم النفسي والمساندة الإنسانية في الكوارث والأزمات.

وأكدت بني مصطفى في كلمة لها خلال حفل الاطلاق، اعتزازها بالموقف الرسمي والشعبي للمملكة الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين، اتجاه ما يحدث في غزة من اعتداء غاشم وجرائم حرب، مبينة أن أكثر من 70 بالمئة من المصابين في العدوان هم من النساء والأطفال.

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