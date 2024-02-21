التنمية تكرم دور رعاية الأطفال الحاصلة على نتائج متميزة في معايير ضبط الجودة

الوكيل الإخباري-كرّمت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، دور الإيواء الحاصلة على نتائج متميزة في معايير الاعتمادية وضبط الجودة.

اضافة اعلان



وقالت بني مصطفى، خلال التكريم الذي أقيم في مبنى الوزارة، إنّ تقييم الدور وفق معايير ضبط الجودة ينبثق من محاور استراتيجية دور الرعاية والحماية، والتي تحظى باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفظه الله، والتي حددت الالتزام بالتدابير الآمنة للتعامل مع هذه الفئة لتقديم الرعاية والحماية لها، بما يراعي مصلحتها الفضلى وكرامتها الإنسانية، ووفق أفضل الممارسات العالمية.



وأكدت، أهمية برنامج الرعاية اللاحقة، وسيما ونحن على أعتاب إقرار قانون التنمية الاجتماعية، من خلال تعزيز المهارات الحياتية والتعليمية للأطفال في دور الرعاية والحماية، الرسمية والتطوعية، لمساعدتهم في الاندماج بشكل فاعل وإيجابي في المجتمع المحلي، وهذا ينقلنا من مفهوم الإيواء إلى المفهوم التنموي في الخدمات المقدمة لهم، لافتةً إلى أهمية المحافظة على مخرجات برنامج الرعاية اللاحقة، والتركيز على تطوير المهارات الحياتية والاندماج في المجتمعات المحلية.

ولفتت إلى أهمية تعزيز قدرات العاملين في دور رعاية الأطفال وخاصة في ظل توجه الوزارة لمهننة العمل الاجتماعي، وتفعيل الجانب الرقابي لدى دور الرعاية، وخصوصاً التطوعية.



كما أكدت أهمية النتائج التي حققتها الدور، ما يشكل حافزًا لتجويد الخدمات التي تقدمها لتنعكس على باقي مؤسسات الرعاية الأخرى.

