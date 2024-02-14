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الأربعاء، 14-02-2024 12:55 م

ضبط 593 متسولاً ومتسولة خلال الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء، تقريرها عن شهر لشهر كانون الثاني 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

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وبحسب التقرير، استقبلت 9880 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، 201 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 75 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.


ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ 5 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.


كما الحقت الوزارة 6 مسنون بدور كبار السن، و39 أطفال في دور رعاية الأطفال الايوائية.


وبحسب التقرير استقبلت 1842 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 16 جمعية، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 12 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 7 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 9 جمعيات.


وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 576 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة 34342 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 4 أسر.


وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق   11285 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 91%.


كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 34342 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 16044 أسرة.


وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.

 




 

 


 

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