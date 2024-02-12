اطلاق برنامج التدخلات العلاجية لخدمة أطفال الحضانات بالطفيلة

الوكيل الاخباري -أطلق مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة والتابع لوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، برنامج (التدخلات الوقائية) المخصص لمرحلة الطفولة المبكرة في الحضانات والروضات الحكومية والخاصة في محافظة الطفيلة.

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وقال مديرة المركز ، انتصار الخريسات إن الخطط والبرامج التي أعدها للعام الحالي تتضمن جملة من البرامج التي تخدم وتؤهل مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن المركز الذي أقيم بمكرمة ملكية سامية يعكف على توفير جملة خدمات مجانية في مجالات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والجلسات الفردية وجلسات تعديل السلوك والنطق واللغة الوظيفي والزيارات الميدانية.