بني مصطفى تبحث مع السفير العماني ومفوضة الشؤون الجندرية القبرصية التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، خلال لقاءين منفصلين، مع سفير سلطنة عُمان لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، والمفوضة للشؤون الجندرية القبرصية جوزي كريستودولو، أوجه التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية.

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واستعرضت جهود الوزارة في مجال الحماية والرعاية لعدد من الفئات المستهدفة من برامج الوزارة، مثل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وضحايا العنف الأسري، وكبار السن.



وأشادت بأهمية برنامج الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عُمان، والتعاون فيما بين البلدين في مجال البرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، من خلال الاطلاع على التجارب المشتركة وتبادل الخبرات.



وأعرب السفير العجيلي، عن أهمية تبادل الخبرات والزيارات والاطلاع على التجارب المشتركة في مجال الخدمات الاجتماعية المشتركة.



وخلال لقاء، المفوضة للشؤون الجندرية القبرصية جوزي كريستودولو، تطرقت بني مصطفى إلى التعديلات التشريعية، على قانوني الأحزاب والانتخاب، انطلاقاً من التوجيهات الملكية وتنفيذاً لرؤى التحديث، لافتةً إلى مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وتدريب النساء من خلالها، مما سينعكس على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتمكينهن في مختلف المجالات.



ولفتت إلى أن الجهود مستمرة في هذه المبادرة، وأن تدريب السيدات تناول عدداً من المواضيع من بينها بناء الهوية الحزبية وبناء القدرات مثل التفكير النقدي والظهور الإعلامي والقيادة والثقة وبناء الهوية السياسية وإدارة الأزمات والاستجابة.



وأشارت إلى مخرجات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة وأسرهن، من خلال برنامج الأسر المنتجة الذي يوفر تمويل لمشاريع صغيرة مدرة للدخل، وأهمية التعاون في مجال مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن المتميزة في كلا البلدين.



بدورها، أشادت المفوضة القبرصية، بالجهود الأردنية في مجال تمكين المرأة في عدد من المجالات، والتي انعكست على دورها ومكانتها.

