التنمية: دور رعاية كبار السن تخضع لنظام مراقبة الكاميرات

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



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أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس أن عدد دور رعاية كبار السن التي تشرف عليها الوزارة ولغاية تاريخه بلغ (9) دور رعاية منها(5) دور تتبع القطاع التطوعي و (4) دور تتبع القطاع الخاص.وقال خريس لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد في المملكة أي دار حكومية لكبار السن .وأضاف أن عدد المسنين الاجمالي المتواجدين في كافة دور رعاية كبار السن (400) مسن ومسنة منهم (151) مسن ومسنة على نفقة الوزارة .وبين خريس أن الوزارة تشرف على دور رعاية المسنين والأندية النهارية وتمنح التراخيص اللازمة لها، ويتم متابعتها وزيارتها من قبل المديريات الميدانية كلٌ حسب منطقة اختصاصه .كما ويقوم قسم كبار السن في الوزارة بالمتابعة والتقييم المستمر وتخضع كافة دور رعاية كبار السن لنظام مراقبة بالكاميرات.واشار إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لدور المسنين تتمثل بالخدمات الاجتماعية بما يصون كرامة المسن ويمكنه من العيش بيسر ويوفر له المناخ الأسري، والخدمات الإيوائية من مأكل ومشرب وبما يتناسب مع أوضاع المسنين الصحية، الخدمات الصحية يتوفر في الدور إما طبيب مقيم أو زائر حسب برنامج معد مع إدارة الدار وتثبت إجراءات الطبيب في السجل الطبي للمسن ويتوفر في كل دار ممرضين بالإضافة إلى كادر الإشراف، وخدمات ترفيهية و الأنشطة المختلفة حسب قدرات المسنين ، وتستقبل الدور كافة فعاليات المجتمع المحلي من طلاب جامعات ومدارس ومنظمات العمل الاجتماعي مما يحقق تواصل كبار السن مع أبناء المجتمع ويشعرهم بعدم العزلة والوحدة ويؤمن تواصل الأجيال مع بعضها، وتوفير كاميرات مراقبة تغطي معظم أرجاء دار الرعاية، وتوفير الادوية بشكل مستمر ، وتوفير مواد التعقيم والتنظيف والفوط الصحية وغيرها من المستلزمات ،و توفير الطهاة وعمال النظافة والسائقين، وتوفير مركبة لحالات الطوارئ او لنقل المنتفعين الى المستشفيات لمراجعاتهم الصحية.ويعرف المسن على انه كل إمرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة الى رعاية ايوائية.