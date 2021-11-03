التنمية لـ الوكيل : اعلان صرف 300 دينار للمواطنين مفبرك - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس الاعلان الذي يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف منحة بقيمة 300 دينار اردني لكل مواطن بسبب الظروف التي تشهدها البلاد في مواجهة فيروس كورونا .



وقال خريس لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة تؤكد بإنه لا يوجد لديها صفحات اخرى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سوى الرسمية الممهورة بالعلامة الزرقاء .

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