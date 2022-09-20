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الثلاثاء، 20-09-2022 10:55 ص

التنمية: 8 حضانات منزلية جديدة قيد الترخيص

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس أن الوزارة بصدد ترخيص 8 حضانات منزلية جديدة، وهي قيد التسجيل.اضافة اعلان


وقال خريس لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة تقدم كافة التسهيلات والتشجيعات لترخيص الحضانات المنزلية حرصا على سلامة وصحة الأطفال.

وأضاف أن عدد الاطفال المسموح بها في الحضانة المنزلية المرخصة 5 اطفال تحت سن عامين و7 أطفال من سنتين إلى 4 سنوات.

بدوره أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة إن المنتفعين من برامج الصندوق يستطيعون ترخيص الحضانات المنزلية، دون تأثير على قيمة رواتبهم التي يتقاضونها.

وأشار أنه جاء ذلك حرصا منهم على سلامة الأطفال داعية المواطنين الى عدم إرسال أطفالهم إلا للحضانات المرخصة، حفاظا على حقوق أطفالهم.

وكان قد صرح وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح لـ "الوكيل الاخباري" أن عدد الحضانات المنزلية المرخصة في المملكة 4 فقط.

 




 

 


 

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