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الخميس، 10-08-2023 01:25 م

التوثيق الملكي الأردني يعرض كتاب "مناداة الحسين ملكًا دستوريًّا" في الذكرى 71 لتوليه العرش

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الوكيل الاخباري - تصادف يوم غد الجمعة 11 آب الذكرى الواحدة والسبعون على المناداة بجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ملكًا على المملكة الأردنية الهاشمية.

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وعرض مركز التوثيق الملكي الأردني بهذه المناسبة الكتاب الرسمي للمناداة بالحسين ملكًا دستوريًّا على المملكة، وهو موسوم بـ "العرش الأردني"، ومرسل من رئيس مجلس الأمة إلى دولة رئيس الوزراء آنذاك، ويشير إلى انتهاء ولاية جلالة الملك طلال بن عبدالله، بالاستناد إلى الفقرة (م) من المادة 38 من الدستور، ويتضمن الكتاب المناداة بسمو ولي العهد الحسين ملكًا دستوريًّا على المملكة الأردنية الهاشمية.


يشار إلى أن جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، تسلّم سلطاته الدستورية، واعتلى العرش في الثاني من أيار عام 1953، وكان عمره سبعة عشر عاما.


 




 

 


 

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