التوثيق الملكي يعرض وثيقة بذكرى الــ50 لاستشهاد وصفي التل

الوكيل الاخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الأحد، وثيقة بمناسبة الذكرى الـ50 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل، تضمن رسالة موجهة من وصفي التل إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، بخصوص إنقاذ أراضي فلسطين.

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كما تضمنت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 23 كانون الثاني عام 1947، واقع حال الأراضي الفلسطينية، إذ يرى وصفي التل وجوب إجراء عملية مبادلة الأراضي العائدة للألمان مع أراض أخرى في شرق الأردن، بهدف منع اليهود من الاستيلاء عليها، واصفًا ذلك بأنه أكبر عملية يمكن القيام بها لإنقاذ أراضي فلسطين. كما ناشد وصفي التل الملك عبدالله الأول، القيام بعملية المبادلة، خاصة وأنه لا يستطيع القيام بهذه المبادلة سوى جلالته، ولما له من مآثر في سبيل إنقاذ فلسطين.



