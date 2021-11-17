أمانة عمّان تطلق المجلس البلدي لأطفال عمان لعام 2021

الوكيل الإخباري - أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الأربعاء، في مدرسة ماركا لذوي الاحتياجات السمعية، مجلس بلدي أطفال عمان لعام 2021 في دورته السادسة.

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وقال مندوب رئيس لجنة أمانة عمان، نائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان، الذي رعى حفل الإطلاق، بحضور مدير تربية لواء ماركا أجمل طويقات ومندوبين من وزارة التربية والتعليم، إن المجالس البلدية للأطفال تعد أداة ووسيلة لتعزيز مشاركتهم في صناعة القرارات وتوعيتهم بدورهم في تخطيط المدينة وحل المشاكل التي تتعلق بالعمل البلدي وبناء شراكات داعمة من خلال التوصيات والمسوحات الميدانية التي ينفذها أعضاء المجلس البلدي.



وقالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الأمانة المهندسة غيداء الحديد، إن عدد المدارس المشاركة في العملية الانتخابية بلغ 500 مدرسة موزعة بين حكومية وخاصة وعسكرية ومراكز السوريين، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الاحتياجات السمعية لأول مرة، بهدف إيصال آرائهم في القضايا التي تمسهم.



وأشارت إلى أن المجلس البلدي يشمل جميع مناطق الأمانة بهدف إشراك الأطفال في تصميم ومتابعة تنفيذ برامج حماية وتنمية الطفل، وتعزيز مشاركة الأطفال في تسيير الشأن المحلي.



واشتمل الحفل على عرض مصور قدمه أطفال المجلس البلدي عن الانتخابات وطريقة التصويت والخطوات المتبعة في عملية الاقتراع.

