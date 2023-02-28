التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تعريب الجيش

الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اليوم الثلاثاء، وثيقة بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي السابعة والستين، والتي تصادف في الأول من آذار، وهي رسالة موجهة من جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه إلى أمير اللواء راضي عنّاب.



وتضمنت الرسالة بحسب بيان المركز اليوم، تهنئة جلالته ومباركته بمناسبة تسلّم راضي عنّاب منصب رئاسة أركان حرب الجيش العربي الأردني، ليكون أول أردني يشغل هذا المنصب، طالبا منه بأن يعمل جاهدًا لرفع مستوى الجيش والسير به في طريق التقدّم والكمال.



وبينت الرسالة إرشادات جلالة الملك الحسين بن طلال إلى عموم ضباط الجيش العربي لبذل غاية جهدهم ومنتهى إخلاصهم في سبيل رفعة الجيش العربي، وأن يكون التعاون رائد الجميع وأن يؤلف الحب بين قلوب كافة أفراد الجيش، وألا يتركوا في صفوفهم أي مجال لتسرب عناصر الشر والفساد.

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