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الثلاثاء، 10-10-2023 01:26 م

الثقافة : تأجيل مهرجان الاردن المسرحي بدورته الـ 30 لاشعار اخر

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الوكيل الاخباري-ليلى القرشي

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الأردن المسرحي والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ، تأجيل المهرجان في دورته الثلاثين التي كان من المقرر أن تُقام في بداية الشهر المقبل، وذلك تضامناً مع الأحداث الجارية في قطاع غزة .

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أوضح عبد الكريم الجراح، مدير المسرح والفنون في وزارة الثقافة ومدير المهرجان، في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، أن قرار التأجيل تم اتخاذه بناءً على تضامنهم مع الأحداث الجارية في قطاع غزة. كان المهرجان مقررًا أن يُقام في الفترة من 6 إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر)

وهو مهرجان عربي دولي يشارك فيه سنويًا عروضًا مسرحية عربية ومسرحيين من مختلف أنحاء العالم العربي.

 




 

 


 

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