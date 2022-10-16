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الأحد، 16-10-2022 09:10 ص

​الجامعة الأردنية تحصد المركز الأول في مسابقة الأردن للبرمجة

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الوكيل الإخباري- حصدت الجامعة الأردنية المركز الأول في  المسابقة الأردنية للبرمجة التي عقدت في جامعة إربد الأهلية على مدار يومين، بمشاركة ٧٦ فريقا من ١٦ جامعة أردنية حكومية وخاصة.اضافة اعلان


حيث تُوج فريق الجامعة الأردنية المكون من سالم الوراورة ومحمد الوراورة وخالد أبو سرحان كبطل الأردن في المسابقة، كما حصدت خمس فرق أخرى من الجامعة مراكز متقدمة ضمن المراكز العشر الأولى موزعة كالتالي:

المركز الخامس: الفريق المكون من حمزة عميرة وبهاء ابو الرب وعمار ابو يمن.

المركز السادس : الفريق المكون من يزن عبدالله وياسمين المحتسب وسارة اسعيد.

المركز الثامن: الفريق المكون من محمد مريش وطلال اللحام وبهاء الدين حماد.

المركز التاسع: الفريق المكون من عمار علي ابوشكر ومحمد علاء الوراورة وكريم معتصم ياسين.

هذا وقد تأهل فريقين من تلك الفرق الخمس لتمثيل الجامعة الأردنية في المسابقة التي ستعقد في الثاني حتى السادس من شهر كانون الأول في في جمهورية مصر / شرم الشيخ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تعود لفريق من الطلبة المتطوعين في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بإشراف كل من عضوتي التدريس في الكلية الدكتورة هبة سعادة والدكتورة ريم الفايز، وبدعم من عمادة الكلية.

 




 

 


 

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