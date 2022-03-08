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الثلاثاء، 08-03-2022 10:29 م

الجامعة الأردنية تطلق مسابقة جوالة الأردنية

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الوكيل الاخباري - أطلق رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم الثلاثاء، فعاليات مسابقة جوالة الأردنية "جزيرة الكنز"، والتي نظمتها دائرة النشاطات الرياضية في عمادة شؤون الطلبة.

ودعا عبيدات الطلبة فور إطلاقه المسابقة إلى تجسيد رسالة الجامعة الرامية إلى تخريج طلبة قادرين على أن يكونوا رجالا ونساءً مُلهمين وقادة ومبدعين في آن معا، مؤكّدًا أن الجامعة لا تسعى لتخريج طلبة ليتسلموا وظائف يؤدونها على أكمل وجه وحسب؛ بل تحرص أيضًا على أن تقدم للمجتمع والعالم كله خريجا نقي الفكر متقبّلًا للآخر، وقادرًا على التعامل مع تحديات الحياة على اختلاف أشكالها وأنواعها.

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