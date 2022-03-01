الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني



الوكيل الاخباري - احتفل الطلبة الكويتيون في جامعة آل البيت بالعيد الوطني الـ 61 لبلادهم والذي نظمته دائرة شؤون الوافدين بعمادة شؤون الطلبة برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور عمر العطين وبحضور الملحق الثقافي الكويتي في عمان الدكتور محمد الجار الله.



وهنأ الدكتور العطين دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا وطلبتها في الجامعة بعيد بلادهم الوطني لافتا ان الكويت تتبوأُ مكانةً مرموقةً على المستوى العالمي ولها مكانة خاصة لدى الأردنيين.

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