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الأربعاء، 22-05-2024 06:02 ص

الجامعة الأردنية تعلن التعليم عن بُعد اليوم

الجامعة الاردنية 2


الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الأردنية، أن التعليم سيكون عن بُعد اليوم الأربعاء بالتزامن مع انتهاء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة.

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وقالت الجامعة، الثلاثاء، إن التعليم سيكون عن بُعد عبر الإنترنت في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، حرصا من إدارتها على استمرار توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسيّة، وضمان سير العملية التعليمية دون أي انقطاع.


وأوضحت أن هذا الإجراء مؤقت ويُتّخذ نظرا للحاجة إلى إعادة تجهيز قاعاتها الدراسية، وإزالة الدعاية الانتخابية المنتشرة في أنحاء الحرم الجامعي.


وأضافت الجامعة، أن العملية الانتخابية انتهت بنجاح، "بما يجسّد روح المسؤولية العالية لدى الطلبة الذي تمثّل بمشاركتهم الفاعلة والتزامهم بمعايير النزاهة والشفافية، ويعكس الوعي المتقدم لديهم، ويعزّز من مكانة الجامعة منارةً للعلم والديمقراطية".


 




 

 


 

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