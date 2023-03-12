الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق أعمال مؤتمر الفكر المستدام بالعلوم التطبيقية

بحث التعاون بين هيئة الاعتماد والتعليم العالي العراقية

انقلاب على حالة الطقس ومنخفض جوي وامطار غزيرة بهذا الموعد

الطفيلة : بدء المرحلة الثانية من مشروع "أنا صوتي" للموروث الشعبي

الارصاد : امطار على هذه المناطق الاثنين - تحذيرات

الجامعة الأردنية تنضم إلى تحالف الكومستيك

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر

انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب في الزرقاء

توضيح حول دوام الموظفين واقساط القروض برمضان

حملة انتقادات واسعة تطال ماكرون عقب تصريحاته حول روسيا

الأحد، 12-03-2023 05:43 م

الجامعة الأردنية تنضم إلى تحالف الكومستيك

320238175250890485555


الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الأردنية اليوم الأحد، انضمامها لتحالف المراكز البحثية والجامعات المتميزة في العالم الإسلامي التابع للجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي في منظمة التعاون الإسلامي "الكومستيك".

وجاء الإعلان بعد توقيع مذكرة تفاهم رعاها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووقعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والمنسق العام للكومستيك ومدير المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية الدكتور محمد إقبال شودري.

وأكد محافظة أن انضمام الجامعة لعضوية تحالف المراكز البحثية يُعدّ إنجازًا مهمًّا وشهادةً على التفاني والعمل الجاد لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة للنهوض بالتعليم العالي في الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023717431321617122

انطلاق أعمال مؤتمر الفكر المستدام بالعلوم التطبيقية

320238174843840169535

بحث التعاون بين هيئة الاعتماد والتعليم العالي العراقية

3202311171849230682660

الطفيلة : بدء المرحلة الثانية من مشروع "أنا صوتي" للموروث الشعبي

12202220173938288528451

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر

www

انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب في الزرقاء

مبنى رئاسة الوزراء

توضيح حول دوام الموظفين واقساط القروض برمضان

أخبار متعلقة
1678358370710

مستشفى الجامعة يجري عملية ورم غضروفي بتقنية التبريد

WhatsApp-Image-2021-04-18-at-11.08.56-AM

كتلة الكرامة: مال أسود يقتحم الجامعات الأردنية من بوابة الأندية

320237214252296809222

إطلاق مشروع تعزيز كفاءات تكنولوجيا المعلومات لمعلمي الطفولة المبكرة

120231816614432661027

قرار بتأجيل أقساط قرض اسكان العاملين في الجامعة الأردنية

2202323151941282104771

الجامعة الأردنية تفوز بدعم 7 مشاريع بحثية

90242ca4-51d6-42d6-9a7a-2c63c9a9b7b2

ثلاثة باحثين من "الأردنية" ضمن عشرة أردنيّين فازوا في برنامج زمالات القادة والابتكار