الجامعة الأردنية تنضم إلى تحالف الكومستيك

الوكيل الاخباري - أعلنت الجامعة الأردنية اليوم الأحد، انضمامها لتحالف المراكز البحثية والجامعات المتميزة في العالم الإسلامي التابع للجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي في منظمة التعاون الإسلامي "الكومستيك".



وجاء الإعلان بعد توقيع مذكرة تفاهم رعاها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووقعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، والمنسق العام للكومستيك ومدير المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية الدكتور محمد إقبال شودري.



وأكد محافظة أن انضمام الجامعة لعضوية تحالف المراكز البحثية يُعدّ إنجازًا مهمًّا وشهادةً على التفاني والعمل الجاد لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة للنهوض بالتعليم العالي في الأردن.

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