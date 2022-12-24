الجامعة الهاشمية: بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

الوكيل الاخباري-
أعلنت الجامعة الهاشمية عن بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دكتوراه-ماجستير- الدبلوم العالي للفصل الدراسي الثاني (2022/2023) الكترونياً حسب الرابط الآتي(www.apl.hu.edu.jo
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وقالت الجامعة الهاشمية في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" إن التسجيل اعتباراً من اليوم ولغاية يوم السبت الموافق (7-1-2023).
وأضافت أن على الطلبة الراغبين بمعرفه التخصصات المطروحة، والخطط الدراسية للبرامج، وشروط القبول، والوثائق المطلوبة. والرسوم يرجى زيارة موقع الجامعة الهاشمية.Www.hu.edu.jo
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وأشارت أن في حال طرح تخصصات جديدة سيتم تحديثها مباشرة على نفس الموقع.