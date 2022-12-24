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السبت، 24-12-2022 11:37 ص

الجامعة الهاشمية: بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

الهاشمية


الوكيل الاخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية عن بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دكتوراه-ماجستير- الدبلوم العالي للفصل الدراسي الثاني (2022/2023) الكترونياً حسب الرابط الآتي(www.apl.hu.edu.jo).اضافة اعلان


وقالت الجامعة الهاشمية في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" إن التسجيل اعتباراً من اليوم ولغاية يوم السبت الموافق (7-1-2023).

وأضافت أن على الطلبة الراغبين بمعرفه التخصصات المطروحة، والخطط الدراسية للبرامج، وشروط القبول، والوثائق المطلوبة. والرسوم يرجى زيارة موقع الجامعة الهاشمية.Www.hu.edu.jo.

وأشارت أن في حال طرح تخصصات جديدة سيتم تحديثها مباشرة على نفس الموقع.

 




 

 


 

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