الإثنين 2025-09-08 03:33 م
 

إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

الإثنين، 08-09-2025 01:29 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) هوية مؤسسية جديدة بالكامل، بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيسها.اضافة اعلان


وأكدت الجمعية، في بيان اليوم الاثنين، أن الهوية المؤسسية الجديدة لا تقتصر على تحديث بصري أو شعار جديد، لكنها تمثل رؤية متجددة تعكس الطموحات المستقبلية للقطاع وللاقتصاد الرقمي بشكل عام، وستُجسّد الدور التكاملي الذي تقوم به منذ تأسيسها عام 2000 ضمن مبادرة (Reach) الملكية، لتكون مظلة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.

وقال رئيس هيئة المديرين في الجمعية، عيد صويص، إن التعاون مع شركة "سداسي"، التي تنفذ مشروع الهوية، يهدف إلى تصميم هوية تعكس الحاضر والمستقبل معاً، وتمنح الجمعية أداة أقوى للتواصل مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين.

من جهته، أوضح الشريك الإداري في شركة "سداسي"، مهند النسور، أن هذا المشروع يُعد فرصة لإعادة صياغة الطريقة التي نُعبّر بها عن هوية شركات القطاع الخاص العاملة ضمن الاقتصاد الرقمي، محلياً وعالمياً.
 
 
