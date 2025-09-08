إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي

وأكدت الجمعية، في بيان اليوم الاثنين، أن الهوية المؤسسية الجديدة لا تقتصر على تحديث بصري أو شعار جديد، لكنها تمثل رؤية متجددة تعكس الطموحات المستقبلية للقطاع وللاقتصاد الرقمي بشكل عام، وستُجسّد الدور التكاملي الذي تقوم به منذ تأسيسها عام 2000 ضمن مبادرة (Reach) الملكية، لتكون مظلة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
وقال رئيس هيئة المديرين في الجمعية، عيد صويص، إن التعاون مع شركة "سداسي"، التي تنفذ مشروع الهوية، يهدف إلى تصميم هوية تعكس الحاضر والمستقبل معاً، وتمنح الجمعية أداة أقوى للتواصل مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين.
من جهته، أوضح الشريك الإداري في شركة "سداسي"، مهند النسور، أن هذا المشروع يُعد فرصة لإعادة صياغة الطريقة التي نُعبّر بها عن هوية شركات القطاع الخاص العاملة ضمن الاقتصاد الرقمي، محلياً وعالمياً.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه
-
"الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا
-
التعليم العالي يوافق على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيساً لجامعة الزرقاء الخاصة
-
الناطق الحكومي: لن نسمح للفكر الظلامي أن يجد طريقه إلى أجيالنا
-
السير : حجز المركبة وإيقاف الرخصة لمرتكبي هذه المخالفة
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات في الزرقاء
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء