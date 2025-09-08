الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة

ويأتي هذا التوزيع في إطار الجهود المستمرة للحملة الأردنية في التخفيف من معاناة النازحين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يُلبّي احتياجاتهم الأساسية ويُعزّز من صمودهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية.
وأكدت الحملة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بمبدأ العدالة في توزيع المساعدات، عبر الوصول إلى الأسر التي لم تُدرج سابقًا ضمن قوائم المستفيدين، بما يضمن توسيع نطاق الفائدة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وتواصل الحملة الأردنية عملياتها الميدانية بشكل متواصل، عبر فرقها العاملة في غزة، لتأمين الغذاء والدواء والإغاثة العاجلة، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وحرص الأردن على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.
-
أخبار متعلقة
-
إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي
-
بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء
-
الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي
-
العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية
-
قرارات حكومية مرتقبة بخصوص التطبيقات الذكية
-
هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في اليابان عبر معرض متنقل في طوكيو وأوساكا بحضور السفير الأردني
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسي
-
"إدارة الترخيص": بيع 3 آلاف رقم مميز للوحات المركبات بالترميز (1)