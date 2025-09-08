الإثنين 2025-09-08 01:30 م
 

الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة

طرود غذائية
طرود غذائية
 
الإثنين، 08-09-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-   في استجابة عاجلة للمناشدات الإنسانية الواردة من النازحين، وزّعت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 700 طرد غذائي متكامل على العائلات المتضررة في قطاع غزة.اضافة اعلان


ويأتي هذا التوزيع في إطار الجهود المستمرة للحملة الأردنية في التخفيف من معاناة النازحين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يُلبّي احتياجاتهم الأساسية ويُعزّز من صمودهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

وأكدت الحملة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بمبدأ العدالة في توزيع المساعدات، عبر الوصول إلى الأسر التي لم تُدرج سابقًا ضمن قوائم المستفيدين، بما يضمن توسيع نطاق الفائدة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وتواصل الحملة الأردنية عملياتها الميدانية بشكل متواصل، عبر فرقها العاملة في غزة، لتأمين الغذاء والدواء والإغاثة العاجلة، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وحرص الأردن على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.
 
 
