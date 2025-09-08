بخطوات بسيطة.. هكذا تحمين بشرتك من الملوّثات اليومية

الوكيل الإخباري- نتعرّض يوميًا للملوثات من الهواء، وعوادم السيارات، والمواد الكيميائية، وأشعة الشمس، وكلها عوامل تؤثر سلبًا على البشرة، فتسبب الجفاف، والتهيج، والبقع الداكنة، وحتى التجاعيد المبكرة.

اضافة اعلان



لكن يمكنك حماية بشرتك بسهولة، عبر خطوات يومية بسيطة تقيها من آثار التلوث وتعزز مناعتها الطبيعية:

1. نظفي بشرتك بانتظام

اغسلي وجهك جيدًا كل مساء لإزالة التراكمات والملوّثات. اختاري غسولًا لطيفًا خاليًا من الكحول والعطور، وكرري الغسل صباحًا إذا كانت بشرتك دهنية.

2. استخدمي مضادات الأكسدة

بعد تنظيف الوجه، استخدمي سيروم أو كريم يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C، E، ريتينول، النياسيناميد، أو مستخلص الشاي الأخضر، فهي تحارب الجذور الحرة وتقلل الضرر التأكسدي.

3. رطّبي لحماية الحاجز الجلدي

الترطيب اليومي ضروري خاصة إذا كانت بشرتك جافة أو متقشرة. استخدمي مرطبات غنية بالسيراميدات لدعم حاجز البشرة وتقليل نفاذية الملوّثات.

4. لا تهملي واقي الشمس

التعرض للشمس يعزز آثار التلوث على الجلد. لذلك استخدمي واقي شمس بمعامل حماية +30 يوميًا، وكرري وضعه كل ساعتين، خصوصًا بعد التعرّق أو الاستحمام.

5. تناولي أغذية داعمة للبشرة

ادعمي بشرتك من الداخل عبر تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة (كالخضار والفواكه والمكسرات)، وأوميغا 3 (مثل السالمون، الجوز، بذور الكتان).

6. خففي التعرّض للتلوث قدر الإمكان

ابتعدي عن معطرات الجو والمنظفات القوية.

استخدمي أجهزة تنقية هواء أو غيّري فلاتر المكيف بانتظام.

راقبي نشرات التلوث وتجنبي الخروج في ذروات الازدحام والتلوث.

مارسي التمارين في أوقات يكون فيها الهواء أنظف.



القليل من الاهتمام يصنع فرقًا كبيرًا. التزمي بروتين بسيط يحمي بشرتك ويعزز نضارتها، مهما كانت البيئة من حولك.