الإثنين 2025-09-08 03:34 م
 

أحمر الخدود البرتقالي يتصدّر صيحات مكياج خريف 2025

36210.
تعبيرية
 
الإثنين، 08-09-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-   يعود أحمر الخدود البرتقالي بقوة إلى واجهة صيحات الجمال هذا الخريف، حاملاً معه لمسة دافئة ومضيئة تمنح البشرة توهّجاً شبابياً يليق بأجواء الموسم. فهو لا يقتصر على كونه لوناً عصرياً فحسب، بل يُعد أيضاً من أكثر الألوان تنوّعاً، بفضل قدرته على التكيّف مع مختلف درجات البشرة، من الفاتحة إلى الداكنة.

اضافة اعلان


ويتميّز هذا اللون بمرونته وسهولة دمجه، سواء تم تطبيقه كتركيبة بودرة، أو سائلة، أو حتى ككريم، ليمنح الوجنتين لمسة صحية تدوم لساعات طويلة.


وفيما يلي، نسلّط الضوء على أبرز إصدارات أحمر الخدود البرتقالي التي تزيّن رفوف المتاجر لموسم خريف 2025:

💄 Joli Blush من Clarins
بتركيبته الغنية بالأصباغ المركزة وملمسه الخفيف، يمنح هذا البلاشر من كلارنس لوناً واضحاً من أول تمريرة، مع إمكانية التعديل ليتناسب مع مختلف الإطلالات. مناسب لجميع ألوان البشرة ويضمن لمسة طبيعية مفعمة بالحيوية.

💄 Luminous Silk Cheek Tint Shine من Armani Beauty
يقدّم أرماني بيوتي تركيبة سائلة متألقة مستوحاة من قماش الأورغانزا، توفّر وهجاً لؤلؤياً ناعماً يدوم حتى 12 ساعة. تركيبته خفيفة تُبنى تدريجياً، ما يجعله خياراً مثالياً لإطلالة مشرقة وعصرية.

💄 Blush Filter من Huda Beauty
تركيبة سائلة تجمع بين اللون الجريء والتأثير الطبيعي، بفضل أصباغ قابلة للبناء ولآلئ تعكس الضوء بلطف. مثالي لمحبات الإطلالة المفلترة من دون تعديل رقمي.

💄 Face Bond Blush من Urban Decay
بتركيبة بودرة تدوم حتى 24 ساعة، يجمع هذا المنتج بين ثبات عالٍ ولمسة مخملية تطمس مظهر المسام وتناسب مختلف درجات البشرة. مثالي للأيام الطويلة أو المناسبات.

💄 Prisme Libre Blush من Givenchy
أربعة ألوان بودرة متكاملة في عبوة واحدة، تمنح الوجه إشراقة متوازنة بمظهر طبيعي، مع لمسة مطفية وإضاءة ناعمة تدوم حتى 12 ساعة. تصميمه العملي يجعله مثالياً للتنقل والتجديد السريع.

إشراقة الخريف تبدأ من وجنتيك
سواء كنتِ من محبّات الإطلالة الطبيعية أو تفضلين مظهراً أكثر جرأة، فإن أحمر الخدود البرتقالي يمنحك التوهج المثالي هذا الموسم. اختاري التركيبة التي تناسب نوع بشرتك وأسلوبك، واستقبلي خريف 2025 بإشراقة لا تُقاوم.

 

سيدتي 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ويتابع سير العمل بمشاريعه

بيؤلا

تكنولوجيا "شات جي بي تي" يصمّم لك غرفتك قبل أن تبدأ التغيير فعلياً

نقابة الممرضين الأردنيين

أخبار محلية "الممرضين والممرضات" تنظم يوما وظيفيا غدا

sdgrts

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن الغسالة الجديدة ‘Bespoke AI Washer’ والجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’ في معرض ‘IFA 2025’

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

56

تكنولوجيا ليس مجرد عنصر جمالي.. ما دلالة اللون الأزرق في منفذ USB؟

الأستاذ الدكتور نضال الرمحي

أخبار محلية التعليم العالي يوافق على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور نضال الرمحي رئيساً لجامعة الزرقاء الخاصة

ثبثب

فيديو منوع هكذا يمكنك جمع النحل في مكان واحد بكل سهولة



 
 





الأكثر مشاهدة