أحمر الخدود البرتقالي يتصدّر صيحات مكياج خريف 2025

الوكيل الإخباري- يعود أحمر الخدود البرتقالي بقوة إلى واجهة صيحات الجمال هذا الخريف، حاملاً معه لمسة دافئة ومضيئة تمنح البشرة توهّجاً شبابياً يليق بأجواء الموسم. فهو لا يقتصر على كونه لوناً عصرياً فحسب، بل يُعد أيضاً من أكثر الألوان تنوّعاً، بفضل قدرته على التكيّف مع مختلف درجات البشرة، من الفاتحة إلى الداكنة.

اضافة اعلان



ويتميّز هذا اللون بمرونته وسهولة دمجه، سواء تم تطبيقه كتركيبة بودرة، أو سائلة، أو حتى ككريم، ليمنح الوجنتين لمسة صحية تدوم لساعات طويلة.



وفيما يلي، نسلّط الضوء على أبرز إصدارات أحمر الخدود البرتقالي التي تزيّن رفوف المتاجر لموسم خريف 2025:



💄 Joli Blush من Clarins

بتركيبته الغنية بالأصباغ المركزة وملمسه الخفيف، يمنح هذا البلاشر من كلارنس لوناً واضحاً من أول تمريرة، مع إمكانية التعديل ليتناسب مع مختلف الإطلالات. مناسب لجميع ألوان البشرة ويضمن لمسة طبيعية مفعمة بالحيوية.



💄 Luminous Silk Cheek Tint Shine من Armani Beauty

يقدّم أرماني بيوتي تركيبة سائلة متألقة مستوحاة من قماش الأورغانزا، توفّر وهجاً لؤلؤياً ناعماً يدوم حتى 12 ساعة. تركيبته خفيفة تُبنى تدريجياً، ما يجعله خياراً مثالياً لإطلالة مشرقة وعصرية.



💄 Blush Filter من Huda Beauty

تركيبة سائلة تجمع بين اللون الجريء والتأثير الطبيعي، بفضل أصباغ قابلة للبناء ولآلئ تعكس الضوء بلطف. مثالي لمحبات الإطلالة المفلترة من دون تعديل رقمي.



💄 Face Bond Blush من Urban Decay

بتركيبة بودرة تدوم حتى 24 ساعة، يجمع هذا المنتج بين ثبات عالٍ ولمسة مخملية تطمس مظهر المسام وتناسب مختلف درجات البشرة. مثالي للأيام الطويلة أو المناسبات.



💄 Prisme Libre Blush من Givenchy

أربعة ألوان بودرة متكاملة في عبوة واحدة، تمنح الوجه إشراقة متوازنة بمظهر طبيعي، مع لمسة مطفية وإضاءة ناعمة تدوم حتى 12 ساعة. تصميمه العملي يجعله مثالياً للتنقل والتجديد السريع.



إشراقة الخريف تبدأ من وجنتيك

سواء كنتِ من محبّات الإطلالة الطبيعية أو تفضلين مظهراً أكثر جرأة، فإن أحمر الخدود البرتقالي يمنحك التوهج المثالي هذا الموسم. اختاري التركيبة التي تناسب نوع بشرتك وأسلوبك، واستقبلي خريف 2025 بإشراقة لا تُقاوم.