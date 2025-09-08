يسرائيل هيوم: الجيش يقرر تعزيز قواته في الضفة

وقبل وقت قليل، أعلن ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء يجري تقييماً للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية عقب عملية إطلاق النار في القدس.
كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اجتماعاً يُعقد بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع.
-
