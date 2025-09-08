يسرائيل هيوم: الجيش يقرر تعزيز قواته في الضفة

11:55 ص

الوكيل الإخباري- قالت "يسرائيل هيوم" إن الجيش الاسرائيلي قرر تعزيز قواته في الضفة الغربية لمنع تنفيذ مزيد من العمليات.





وقبل وقت قليل، أعلن ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء يجري تقييماً للوضع مع قادة المؤسسة الأمنية عقب عملية إطلاق النار في القدس.



كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اجتماعاً يُعقد بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع.