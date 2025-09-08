الإثنين 2025-09-08 01:31 م
 

العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية

الإثنين، 08-09-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   أجرى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني جولة تفقدية اليوم  لمتابعة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) العملي للدورة الصيفية 2025، والذي يعقد داخل حرم الجامعة، مؤكداً حرصه على متابعة تفاصيل العملية الامتحانية ميدانياً والتأكد من جاهزية جميع المرافق والخدمات.اضافة اعلان


ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الاساتذة نواب الرئيس الأستاذ الدكتور خالد الزعبي، والأستاذ الدكتور زيد العنبر،  ومستشار الرئيس للتعليم التقني الاستاذ الدكتور حسين السرحان ومدير وحدة التقييم والامتحانات الدكتور سلطان الخطيب.

واطلع الدكتور العجلوني خلال الجولة على القاعات والمختبرات المعدة للامتحان، والإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة، كما استمع لملاحظات الطلبة والمراقبين حول مجريات الامتحان، مشدداً على أهمية تهيئة أجواء مريحة وعادلة تساعد الطلبة على أداء امتحانهم وإبراز إمكاناتهم.
 
 
