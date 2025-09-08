الإثنين 2025-09-08 11:21 ص
 

4 قتلى و15 إصابة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

صورة من عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة
صورة من عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة
 
الإثنين، 08-09-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   قتل 4 مستوطنين وأصيب 15 آخرين، على الأقل صباح الاثنين، جراء هجوم بإطلاق نار شمال القدس المحتلة، بينهم 6 في حالة خطيرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بلاغًا أوليًا وصل إلى مركز الطوارئ صباح الاثنين، يفيد بوقوع إطلاق نار في المنطقة، ووصلت إلى الموقع قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف للتعامل مع الحادث.


وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن من بين المصابين 6 حالتهم حرجة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أنه تم "تحييد" المهاجمَين اللذين نفذا الهجوم.

 
 
