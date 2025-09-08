4 قتلى و15 إصابة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

الوكيل الإخباري- قتل 4 مستوطنين وأصيب 15 آخرين، على الأقل صباح الاثنين، جراء هجوم بإطلاق نار شمال القدس المحتلة، بينهم 6 في حالة خطيرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

اضافة اعلان



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بلاغًا أوليًا وصل إلى مركز الطوارئ صباح الاثنين، يفيد بوقوع إطلاق نار في المنطقة، ووصلت إلى الموقع قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف للتعامل مع الحادث.