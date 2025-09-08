01:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745281 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تقرر تعيين عبد المنعم الزعبي، مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من تاريخ الأول من أيلول 2025. اضافة اعلان

