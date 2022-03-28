الجامعة الهاشمية تطلق حملة توعوية بعنوان الأردن ضد السرطان

الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الهاشمية اليوم الاثنين، يوما توعويا ضمن فعالية الحملة الوطنية "الأردن ضد السرطان" بتنظيم من مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع الجامعة.



وبين عميد شؤون الطلبة الدكتور صادق شديفات أن مرض السرطان يعتبر من أكبرِ المشكلاتِ الصحيةِ التي تواجه العالم، وأهم أسبابِ الوفاةِ عالميا؛ لذلك تبنت عمادة شؤون الطلبة هذهِ الحملةِ الوطنيةِ لنشرِ الثقافة الشاملة والوعي الكلي بخطورةِ هذا المرضِ للحدّ من انتشارِه وتقليلِ احتمالية الإصابةِ به .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة