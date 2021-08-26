الجامعة الهاشمية وهيئة مكافحة الفساد تعقدان لقاءً لتعزيز معايير النزاهة

الوكيل الإخباري - عقدت الجامعة الهاشمية اليوم الخميس، لقاءً توعوياً مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وعدد من الطلبة بهدف تعزيز الوعي بمعايير النزاهة وترسيخها.

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وحضر اللقاء ، نواب رئيس الجامعة، الدكتور سلطان المعاني، الدكتور حسام خداش الدكتور خالد الحياري وعدد من العمداء، ومديرو المراكز والوحدات والدوائر في الجامعة، وكذلك نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور أسامة المحيسن، وعدد من مديري الوحدات ورؤساء الأقسام.



وأكد الدكتور المعاني خلال اللقاء، دور الجامعات في تعزيز قيم النزاهة والسلوكيات الوطنية باعتبارها مؤسسات تعليمية تبني أجيال المستقبل وتنشئهم على الشفافية والنزاهة في بناء الوطن.



من جانبه بين الدكتور المحيسن مجالات عمل الهيئة والتي تركز على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية والوقاية من الفساد بكافة أشكاله، حيث تقوم الهيئة على تطوير كافة استراتيجياتها وخططها لتقيم المعايير النزاهة الوطنية، مؤكداً ان تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية مشتركة.