الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

مؤتمر السلم العالمي يشيد برسالة عمان بتعزيز الخطاب المناهض للكراهية

الحكومة: نحتاج 300 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل

اكاديمية من جامعة اليرموك تحصل على جائزة أفضل بحث

درجات الحرارة في عمان لامست الـ 40 الخميس

الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

بريطانيا: تسجل 140 وفاة بكورونا

انفجار بمستودع ذخيرة في كازاخستان يخلف 60 جريحا

الجامعة الهاشمية وهيئة مكافحة الفساد تعقدان لقاءً لتعزيز معايير النزاهة

هنية ومشعل يتوجهان إلى الأردن للمشاركة بتشييع غوشة

انتخابات مجلس نقابة المقاولين آذار المقبل

الخميس، 26-08-2021 09:48 م

الجامعة الهاشمية وهيئة مكافحة الفساد تعقدان لقاءً لتعزيز معايير النزاهة

237647_1_1629974409


الوكيل الإخباري - عقدت الجامعة الهاشمية اليوم الخميس، لقاءً توعوياً مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وعدد من الطلبة بهدف تعزيز الوعي بمعايير النزاهة وترسيخها.

اضافة اعلان


وحضر اللقاء ، نواب رئيس الجامعة، الدكتور سلطان المعاني، الدكتور حسام خداش الدكتور خالد الحياري وعدد من العمداء، ومديرو المراكز والوحدات والدوائر في الجامعة، وكذلك نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور أسامة المحيسن، وعدد من مديري الوحدات ورؤساء الأقسام.


وأكد الدكتور المعاني خلال اللقاء، دور الجامعات في تعزيز قيم النزاهة والسلوكيات الوطنية باعتبارها مؤسسات تعليمية تبني أجيال المستقبل وتنشئهم على الشفافية والنزاهة في بناء الوطن.


من جانبه بين الدكتور المحيسن مجالات عمل الهيئة والتي تركز على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية والوقاية من الفساد بكافة أشكاله، حيث تقوم الهيئة على تطوير كافة استراتيجياتها وخططها لتقيم المعايير النزاهة الوطنية، مؤكداً ان تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية مشتركة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المعتقدات-الدينية-المالديف-2

مؤتمر السلم العالمي يشيد برسالة عمان بتعزيز الخطاب المناهض للكراهية

where-is-amman-2

الحكومة: نحتاج 300 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل

dd0c5ce1be6d70c755f1491eea77199b

اكاديمية من جامعة اليرموك تحصل على جائزة أفضل بحث

resize

درجات الحرارة في عمان لامست الـ 40 الخميس

6127e4ce6c666

الأردن يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

www

هنية ومشعل يتوجهان إلى الأردن للمشاركة بتشييع غوشة

أخبار متعلقة
8202111233841918685197

التنمية الاجتماعية تشارك في حملة التوعية حول الرشوة

cms-image-000018602

استحداث تخصصات جديدة بالجامعة الهاشمية