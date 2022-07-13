الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الوكيل الإخباري- زار مساعد الامين للتنمية والرعاية محمود الجبور عددا من دور الرعاية والحماية الاجتماعية حيث اطلع على احوال المنتفعين والخدمات المقدمة لهم والبرامج التي تنفذها وتقديمها للمنتفعين خلال أيام العيد.

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وشملت الزيارات كل من مؤسسة الحسين الاجتماعية ودار حماية ورعاية الفتيان شفا بدران ودار احداث عمان ودار الوفاق الاسري عمان .



وقدم الجبور التهاني لكافة العاملين والمنتفعين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، موجها الشكر للعاملين على ما يبذلونه من جهد في خدمة المنتفعين .



وفي السياق تفقد الجبور مديرية مكافحة التسول واطلع على سير عمل المديرية والحملات المكثفة التي تنفذها المديرية وفق خطتها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

