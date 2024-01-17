الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-01-2024 02:53 م

الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

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الوكيل الإخباري- قالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام أنها تعاملت مع أكثر من 19 ألف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي، من بينها الاحتيال المالي، الابتزاز، اختراق الحسابات، انتحال الشخصية، والتشهير.

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وأوضح النقيب أيوب أبو ربيع، من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في حديث لإذاعة الأمن العام أن أبرز طرق الاحتيال المتبعة حاليًا تتم عن طريق انتحال صفة موظف بنك وطلب من عملاء البنك تحديث البيانات عبر الهاتف.

 

ونوه أبو ربيع إلى ضرورة عدم تقديم أي معلومات بنكية عبر الهاتف، مؤكدًا أن المحتالين يقدمون دلائل توحي بأنهم من موظفي البنوك.


أما فيما يتعلق بقضايا الابتزاز، أشار أبو ربيع إلى أنها تتوزع بين الثقة غير الصحيحة بالأشخاص الغرباء وإرسال الصور الخاصة لهم، أو إيقاع الرجال عبر إيهامهم بأن الطرف الآخر هو فتاة وطلب إرسال مقاطع فيديو وصور ليتم فيها الابتزاز لاحقًا. وأكد أن مثل هذه القضايا تم ضبطها من داخل وخارج الأردن.


وشدد أبو ربيع على أهمية عدم حفظ الفتيات للصور الخاصة على تطبيقات التواصل، حيث أشار إلى أن بعض هذه التطبيقات مرتبطة بالبريد الإلكتروني وقد يتم اختراقها، وليس مرتبطة برقم الهاتف. مشيراً إلى أن أكثر الحالات التي وردت كانت على تطبيق "سناب شات"، الذي يستخدمه الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.


وأضاف أنه يجب التصرف بشكل صحيح في حال التعرض للابتزاز الإلكتروني عبر قطع الاتصال مع الشخص المبتز وعدم التجاوب معه، لتجنب المزيد من الطلبات.

 

وأشار إلى ضرورة مشاركة المعلومات مع الأشخاص الثقة والمعرفين، واللجوء إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال مواجهة أي من حالات الابتزاز.


وختم برسالة إلى أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وأصدقائهم على وسائل التواصل، وربط تطبيقات لتتبعهم، وخاصة في الألعاب الإلكترونية التي زاد استغلال الأطفال من خلالها في الآونة الأخيرة.


 




 

 


 

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