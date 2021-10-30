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السبت، 30-10-2021 02:42 م

الجغبير يفتتح مركز الدار تحت شعار صنع في الأردن

غرفة صناعة الاردن


الوكيل الإخباري - افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مركز "الدار" في ساحة فندق انتركونتيننتال الأردن، تحت شعار "صنع في الأردن".

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وأوضحت الغرفة في بيان، اليوم السبت، أن المركز الذي حضر افتتاحه المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد يعرض منتجات الملابس والمنسوجات والأثاث المنزلي والإكسسوارات، من صنع مصممين أردنيين وجمعيات خيرية تعنى بالأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وبحسب البيان، دعا الجغبير المواطنين إلى زيارة المركز، حيث استوحيت معروضاته من التراث الأردني، وهي مصنوعة باليد، وتعد قطعا فنية تعكس إبداعات صانعيها. وبين أن المركز يعرض منتجات المصممين والحرفيين والجمعيات باستمرار، بهدف دعمهم من خلال توفير مكان دائم للعرض والبيع. وأشار رئيس منظومة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم، إلى أن المنظومة تهدف إلى ترويج المنتجات الصناعية الوطنية، بما فيها الحرفية، وإيجاد ثقافة استهلاكية لدى المواطنين، تفضل المنتجات الوطنية. وقال إن "صناعاتنا الوطنية تتمتع بجودة عالية وأسعار منافسة"، موكداً حرص المنظومة على أن تكون المنتجات التي تحمل شعار "صنع في الأردن" مطابقة للمواصفات المحلية والدولية.


وبين أن الاستراتيجية الجديدة للمنظومة، مبنية على تنظيم عدد من معارض البيع المباشر للجمهور في العاصمة ومحافظات المملكة، للترويج للصناعات الأردنية، من خلال أجنحة مخصصة فيها للصناعات الحرفية، دعما لهذا القطاع الذي يعمل به الكثير من المواطنين، و يجسد مفهوم "صنع في الأردن".


 




 

 


 

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