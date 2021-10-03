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الأحد، 03-10-2021 04:49 م

الملك يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

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الوكيل الاخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر بسمان الزاهر اليوم الأحد، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.
 
وأعرب جلالته، خلال اللقاء، عن تقديره للشراكة الطويلة مع مجموعة البنك الدولي، مثمنا استجابتها السريعة للأولويات التي طرحها الأردن في تموز الماضي، بما في ذلك العمل مع الحكومة على خططها للعامين 2022-2023، التي من شأنها زيادة منعة الاقتصاد وقدرته على التعافي.
 
ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يعول على دعم البنك الدولي له في عدد من الأولويات القطاعية مثل الطاقة والسياحة والنقل، فضلا عن زيادة فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
 
من جهته، أشاد مالباس بجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص، الذي يسهم بدوره في توفير فرص العمل.  
 
وثمن رئيس مجموعة البنك الدولي دعم الأردن للاجئين وتوفير فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية لهم، مؤكدا أهمية شراكة البنك مع المملكة.
 
كما تناول اللقاء إمكانية دعم مجموعة البنك الدولي لجهود الأردن في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، وإقامة مشاريع الربط الإقليمي في قطاع الطاقة.
 
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعدد من المسؤولين في مجموعة البنك الدولي.

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