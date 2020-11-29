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الأحد، 29-11-2020 09:20 ص

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

الجمارك


الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط حاوية سعة ٤٠ قدم تحتوي على كميات كبيرة من البضائع المختلفة ابرزها أجهزة لابتوب وكاميرات مراقبة بالاضافة الى كميات كبيرة من الملابس ذات المنشأ الاجنبي.

وأضاف الناطق الاعلامي انه تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات والتحفظ على المهربات  لاجراء المقتضى القانوني.

يذكر ان دائرة الجمارك تساهم في مكافحة التهريب ضمن خطتها الاستراتيجية والتي تعتمد على عدة ركائز أبرزها تطبيق القوانين والانظمة بحيث تمنع المهرب من الافلات من العقاب ،وبناء منظومة معلومات متكاملة مع جميع أجهزة الدولة، وبناء شراكة مع القطاع الخاص لحماية التجّار الملتزمين ومكافحة البضائع المهربة.

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وتأتي هذه الضبطية ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الجمارك لضبط المهربات وبسط العدالة في الأسواق.

 

وتهيب دائرة الجمارك على جميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات عبر ارقام مكافحة التهريب


0780323297/ 0780323298أو عبر الواتس اب رقم :0780381381


 




 

 


 

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