الخصاونة يفتتح مشروع توسعة مركز سميح دروزة للأورام

الوكيل الإخباري - رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، حفل افتتاح مشروع توسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير الذي أنجزته جمعية همتنا الخيرية.

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وحضر حفل الافتتاح وزير الصحة وكبار الداعمين للمشروع وعدد من الأطباء المشرفين على مركز سميح دروزة للأورام من مركز الحسين للسرطان ومستشفيات البشير.

ويشمل مشروع توسعة المركز إنشاء قاعتين لإعطاء العلاج الكيماوي وثلاث عيادات خارجية ومرافق إدارية وخدمية بما فيها قاعة استقبال المرضى وعيادة الفحص قبل الدخول وقد بلغت مساحة التوسعة 650 متر مربع وبكلفة نصف مليون دينار أردني.

كما يوفر المشروع العناية المتكاملة لمرضى السرطان في مستشفى البشير بحيث تتوفر خدمة العناية اليومية وإعطاء العلاج الكيماوي والعيادات الخارجية مما يزيد القدرة الاستيعابية لمركز سميح دروزة للأورام ويخدم أعداد أكبر من مرضى السرطان ويلبي حاجاتهم العلاجية.