تقرير الخبرة يكشف سبب انهيار عمارة اللويبدة

الوكيل الإخباري - بدأت محكمة صُلح عمَّان، اليوم الأحد، مناقشة المسؤولين عن إعداد تقرير الخبرة الذي يحدِّد أسباب انهيار مبنى سكني بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

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وأشار التقرير إلى أن انهيار عمود الوسط في التَّسوية كان سببًا في انهيار بناية بمنطقة اللويبدة السكنية.



وقال أحد أعضاء فريق تقرير الخبرة لانهيار بناية بمنطقة اللويبدة، إن تسوية المبنى بالأرض وانهياره كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت في يوم انهيار المبنى.



وبين التقرير أن التَّشققات التي كانت في المبنى قد تكون من أعمال متراكمة سابقًا لكن الانهيار كان بسبب أعمال في يوم الانهيار.



وقدّم عددا من المختصين محاكاة علمية لانهيار مبنى بمنطقة اللويبدة ضمن تقرير الخبرة والموجود في ملف القضية لدى المحكمة.